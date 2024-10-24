Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сенатор предложил снизить налоги для некоторых предпринимателей

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 12:56 Фото: pexels
Сенатор Ернур Айткенов в своем депутатском запросе на заседании в Сенате предложил внести поправки в Налоговый кодекс и снизить нагрузку для субъектов предпринимательства, которые осуществляют сбор и переработку вторичного сырья, сообщает Zakon.kz.
Депутат отметил, что система управления отходами в развитых странах охватывает все этапы, начиная от сбора, транспортировки до переработки и утилизации. Однако в Казахстане этот процесс ограничился только вывозом мусора и его захоронением в полигонах, где уровень переработки, утилизации отходов составляет 24%.
"В прошлом году на заседании Совета Безопасности президент дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий и переработке твердых бытовых отходов. Согласно концепции по переходу к зеленой экономике, к 2030 году Казахстан должен обеспечить на 100% жителей услугами по вывозу мусора и достичь 40% по переработке отходов", – озвучил Ернур Айткенов.
Он также назвал дестимулирующие факторы в рамках законодательства.
"Например, в Налоговом кодексе установлена высокая налоговая нагрузка, что в целом приводит к удорожанию сбора вторичного сырья. К примеру, чтобы сдать 10 кг макулатуры необходимо принести удостоверение личности в пункт приема, заполнить акт закупа и при выплате денег еще удерживается 10% ипн. Эти факты не только демотивируют сборщиков вторичного сырья и создают дефицит сырья для загрузки мощностей, но и снижают конкурентоспособность казахстанских переработчиков и способствуют потере доли рынка", – сказал депутат.
По его мнению, состояние полигонов требует отдельного внимания со стороны государства.
"Из действующих полигонов соответствуют экологическим и санитарным нормам только 20,6%. Здесь особо стоит отметить, что не соблюдается нормы Экологического кодекса по требованию к полигонам и отходам, предусматривающие ограничения по захоронению определенных видов коммунальных отходов. На соответствующем уровне не выполняются нормы в части запрета на захоронение отдельных видов отходов. Основная часть образуемых отходов размещается на свалках и полигонах ТБО без прохождения предусмотренных этапов. Функции по реализации госполитики по управлению коммунальными отходами возложены на акиматы. Стоит ли говорить, что отсутствие развитой инфраструктуры, логистики и нехватка необходимой специальной техники создают серьезные препятствия по реализации политики в этой отрасли", – отметил Ернур Айткенов.
Он подчеркнул, что еще одна проблема связана с сортировкой мусора. По официальным данным в Казахстане сортируется только 25% ТБО. По некоторым же данным экспертов сортируется только 5% отходов.
"Нормы экологического кодекса по раздельному сбору отходов, которые должны обеспечивать физические и юридические лица, на практике также не осуществляются. Слабая экономика этого бизнеса связана еще с тем, что сектор не развивается в соответствии со спросом и правилами рынка, так как коммунальные тарифы сдерживаются со стороны государства. В мировой практике во многих странах созданы специальные учреждения, отвечающие за разработку политики и нормативный надзор в секторе отходов. Действуют целевые законы и жесткие правила по обращению с твердыми отходами", – продолжил депутат.
Действующие нормы в Казахстане по управлению отходами не способствуют созданию полноценной системы управления и порой содействуют принятию локальных и неэффективных решений.
"Предлагаем создать рабочую комиссию на уровне правительства с привлечением всех заинтересованных государственных органов и сторон, с целью разработки единой госполитики в вопросах управления твердыми отходами. Рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс по снижению налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства, осуществляющих сбор и переработку вторичного сырья. Разработать Дорожную карту по развитию поддержки переработчиков вторичного сырья. Пересмотреть механизмы господдержки предприятий, осуществляющих сбор и переработку твердых бытовых отходов", – предложил Ернур Айткенов.

Ранее мы писали о том, что в Акмолинской области привлекли к ответственности заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов из-за нелегальных мусорных полигонов.

Читайте также

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова жалоба
Депутат пожаловалась министру, что едва не отравилась газом в такси
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
Условия поставки казахстанских авто в Афганистан озвучили в Минпромышленности
Заработали в новом комьюнити-центре в Караганде
Студии звукозаписи и мобилографии заработали в новом комьюнити-центре в Караганде
Екатерина Елисеева
Сенат Парламента РК Астана 2024 год Мусор Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: