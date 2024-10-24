Сенатор предложил снизить налоги для некоторых предпринимателей

Сенатор Ернур Айткенов в своем депутатском запросе на заседании в Сенате предложил внести поправки в Налоговый кодекс и снизить нагрузку для субъектов предпринимательства, которые осуществляют сбор и переработку вторичного сырья, сообщает Zakon.kz.

"В прошлом году на заседании Совета Безопасности президент дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий и переработке твердых бытовых отходов. Согласно концепции по переходу к зеленой экономике, к 2030 году Казахстан должен обеспечить на 100% жителей услугами по вывозу мусора и достичь 40% по переработке отходов", – озвучил Ернур Айткенов.

Он также назвал дестимулирующие факторы в рамках законодательства.

"Например, в Налоговом кодексе установлена высокая налоговая нагрузка, что в целом приводит к удорожанию сбора вторичного сырья. К примеру, чтобы сдать 10 кг макулатуры необходимо принести удостоверение личности в пункт приема, заполнить акт закупа и при выплате денег еще удерживается 10% ипн. Эти факты не только демотивируют сборщиков вторичного сырья и создают дефицит сырья для загрузки мощностей, но и снижают конкурентоспособность казахстанских переработчиков и способствуют потере доли рынка", – сказал депутат. По его мнению, состояние полигонов требует отдельного внимания со стороны государства. "Из действующих полигонов соответствуют экологическим и санитарным нормам только 20,6%. Здесь особо стоит отметить, что не соблюдается нормы Экологического кодекса по требованию к полигонам и отходам, предусматривающие ограничения по захоронению определенных видов коммунальных отходов. На соответствующем уровне не выполняются нормы в части запрета на захоронение отдельных видов отходов. Основная часть образуемых отходов размещается на свалках и полигонах ТБО без прохождения предусмотренных этапов. Функции по реализации госполитики по управлению коммунальными отходами возложены на акиматы. Стоит ли говорить, что отсутствие развитой инфраструктуры, логистики и нехватка необходимой специальной техники создают серьезные препятствия по реализации политики в этой отрасли", – отметил Ернур Айткенов. "Нормы экологического кодекса по раздельному сбору отходов, которые должны обеспечивать физические и юридические лица, на практике также не осуществляются. Слабая экономика этого бизнеса связана еще с тем, что сектор не развивается в соответствии со спросом и правилами рынка, так как коммунальные тарифы сдерживаются со стороны государства. В мировой практике во многих странах созданы специальные учреждения, отвечающие за разработку политики и нормативный надзор в секторе отходов. Действуют целевые законы и жесткие правила по обращению с твердыми отходами", – продолжил депутат. Действующие нормы в Казахстане по управлению отходами не способствуют созданию полноценной системы управления и порой содействуют принятию локальных и неэффективных решений. "Предлагаем создать рабочую комиссию на уровне правительства с привлечением всех заинтересованных государственных органов и сторон, с целью разработки единой госполитики в вопросах управления твердыми отходами. Рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс по снижению налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства, осуществляющих сбор и переработку вторичного сырья. Разработать Дорожную карту по развитию поддержки переработчиков вторичного сырья. Пересмотреть механизмы господдержки предприятий, осуществляющих сбор и переработку твердых бытовых отходов", – предложил Ернур Айткенов. Ранее мы писали о том, что в Акмолинской области привлекли к ответственности заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов из-за нелегальных мусорных полигонов. Он подчеркнул, что еще одна проблема связана с сортировкой мусора. По официальным данным в Казахстане сортируется только 25% ТБО. По некоторым же данным экспертов сортируется только 5% отходов.

Депутат отметил, что система управления отходами в развитых странах охватывает все этапы, начиная от сбора, транспортировки до переработки и утилизации. Однако в Казахстане этот процесс ограничился только вывозом мусора и его захоронением в полигонах, где уровень переработки, утилизации отходов составляет 24%.