11-летняя внучка убила бабушку из-за запрета выйти на улицу

Трагедия разыгралась в российской Москве, в доме на улице Твардовского. 11-летняя девочка жестоко расправилась со своей бабушкой после того, как та запретила ей гулять, сообщает Zakon.kz.

По информации KP.RU, девочка по состоянию здоровья находится на домашнем обучении. Накануне она отпросилась у бабушки на прогулку. Однако пожилая женщина не пустила внучку на улицу, объяснив это тем, что скоро должен прийти репетитор.

В итоге ребенок пошел на кухню и схватился за нож. Ранив родственницу, девочка ушла гулять. Во дворе она начала кричать, что ее бабушка умерла. Прибывшие на место ЧП очевидцы увидели лежащую на полу женщину, истекающую кровью.

Медики не смогли спасти пострадавшую. Внучку увезли на допрос. В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело, но судить подозреваемую не будут, так как ей еще нет 14 лет. В квартире проживают также родители девочки – их в трагический момент дома не было.

Также выяснилось, что у девочки есть проблемы психологического плана, но на учете она не состояла.

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