ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильских заложников

ХАМАС передал Красному Кресту двух израильских заложников. Информацию 1 февраля подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

"Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы двое заложников", – говорится в Telegram-канале.

По данным телеканала Al Mayadeen, Офер Кальдерон и Ярден Бибас переданы израильским военным. В текущий момент они находятся на пути в Израиль. Уточняется, что еще одного заложника передадут в порту Газы.

Накануне газета The Times of Israel поделилась информацией о заложниках. Кальдерону – 54 года, его захватили вместе с детьми Эрезом и Саар, которых уже освободили. Бибасу – 35 лет, отдельно от него были похищены его супруга Шири с сыновьями Ариэлем и Кфиром. Отмечается, что ХАМАС сообщал о гибели его жены, однако ЦАХАЛ пока не может подтвердить информацию.

30 января 2025 года ХАМАС передал израильским военным восемь заложников: сначала 19-летнюю военнослужащую ЦАХАЛ Агам Бергер, а позже 29-летнюю Арбель Йехуд, 80-летнего Гади Мозеса и пятерых граждан Таиланда. На территории Израиля всех отправили на медицинское обследование.