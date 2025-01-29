Стали известны имена заложников, которых ХАМАС планирует освободить 30 января

Палестинское движение ХАМАС 30 января планирует освободить гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС заявление сделал представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС – группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – Абу Убайда.

"В рамках соглашения об обмене с Израилем мы решили 30 января освободить Арбель Йехуд, военнослужащую Агам Бергер и Гади Мозеса", – цитирует портал Абу Убайда.

Кроме того, СМИ пишут, что Израиль в ответ планирует освободить в четверг 110 палестинских заключенных.

"Завтра, в четверг, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 пленных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 с большими сроками и 30 детей", – заявили в ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ХАМАС после 471 дня плена передал троих израильских заложниц Красному Кресту. В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Позже стало известно, что ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц.

