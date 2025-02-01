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Мир

Автобус с туристами упал в Таиланде с высоты 15 метров

автобус, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 14:04 Фото: Х/KhaosodEnglish
В Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе. Предположительно в его салоне находились группы россиян, немцев и китайцев, сообщает Zakon.kz.

По информации BrightTV, авария произошла на перевале Карон – Патонг в Пхукете.

"Группа туристов возвращалась с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Как нам рассказали очевидцы, спасатели спускали людей с автобуса по горе", – говорится в публикации.

В результате ДТП пострадали девять человек. На месте работают спасательные службы.

Редакция Zakon.kz запросила информацию у МИД РК о том, находились ли в автобусе казахстанцы.

2 января 2025 года автобус с 37 туристами попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на въезде в Паттайю. После столкновения с автомобилем он отлетел в бетонное ограждение.

Андрей Дюсупов
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