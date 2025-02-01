Автобус с туристами упал в Таиланде с высоты 15 метров

В Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе. Предположительно в его салоне находились группы россиян, немцев и китайцев, сообщает Zakon.kz.

По информации BrightTV, авария произошла на перевале Карон – Патонг в Пхукете.

"Группа туристов возвращалась с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Как нам рассказали очевидцы, спасатели спускали людей с автобуса по горе", – говорится в публикации.

В результате ДТП пострадали девять человек. На месте работают спасательные службы.

Редакция Zakon.kz запросила информацию у МИД РК о том, находились ли в автобусе казахстанцы.

8 people suffered from minor injuries on Sat when a bus fell from a hilly road in #Phuket. The accident occurred in Karon district. 4 Chinese, 2 Rissians, a German, & 2 Thais, including the driver, were injured. 4 were taken to Patong hospital while others were OK. #Thailand pic.twitter.com/i6yNdJYWWH — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 1, 2025

2 января 2025 года автобус с 37 туристами попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на въезде в Паттайю. После столкновения с автомобилем он отлетел в бетонное ограждение.