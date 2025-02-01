В Турции закроют более 250 отелей из-за нарушений

Более 250 отелей планируют закрыты в Стамбуле по итогам инспекций, проведенных контролирующими органами после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Т24, который ссылается на данные аппарата губернатора турецкого мегаполиса, проверки провели в 12 префектурах.

"Отсутствие лицензий на деятельность, а также нарушения, в том числе противопожарной безопасности, выявлены в 253 отелях. 64 из них расположены в популярном среди иностранцев районе Бейоглу в европейской части Стамбула", – пишет портал.

Стамбульский губернатор Давут Гюль ранее сообщил, что все гостиницы в городе, у которых будут выявлены нарушения, закроют и опечатают до конца недели, самое позднее – в понедельник, 3 февраля.

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма, который был издан после трагедии на горнолыжном курорте.

В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января 2025 года, погибли 78 человек, значительная часть из которых – дети, более 50 пострадали.