Опора канатной дороги упала на горнолыжном курорте Кыргызстана

Опора канатной дороги рухнула на горнолыжной базе в Караколе. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Кыргызстана, техническая бригада оперативно эвакуировала всех отдыхающих, находившихся на подъемнике. Известно, что пострадавших нет.

Для проведения дополнительной проверки на место происшествия прибыла оперативная группа министерства.

14 декабря 2024 года на базе отдыха "Алтайские Альпы" в ВКО во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. 11-летняя спортсменка получила травму плеча.