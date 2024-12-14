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Происшествия

Девочка пострадала во время обрыва троса канатной дороги в ВКО

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 16:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На базе отдыха "Алтайские Альпы" в ВКО во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. 11-летняя спортсменка получила травму плеча, сообщает Zakon.kz.

По информации yk-news, на место происшествия вызвали скорую помощь, серьезных травм не выявлено, но девочку 2013 года рождения отвезли в Центр матери и ребенка.

В акимате региона сообщили, что на базу прибыли представители правоохранительных органов, Управления спорта ВКО и аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Создана комиссия, которая проведет тщательное расследование причин случившегося.

Ранее алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак".

Андрей Дюсупов
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