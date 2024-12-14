Девочка пострадала во время обрыва троса канатной дороги в ВКО
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На базе отдыха "Алтайские Альпы" в ВКО во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. 11-летняя спортсменка получила травму плеча, сообщает Zakon.kz.
По информации yk-news, на место происшествия вызвали скорую помощь, серьезных травм не выявлено, но девочку 2013 года рождения отвезли в Центр матери и ребенка.
В акимате региона сообщили, что на базу прибыли представители правоохранительных органов, Управления спорта ВКО и аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Создана комиссия, которая проведет тщательное расследование причин случившегося.
Ранее алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак".
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