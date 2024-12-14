Девочка пострадала во время обрыва троса канатной дороги в ВКО

На базе отдыха "Алтайские Альпы" в ВКО во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. 11-летняя спортсменка получила травму плеча, сообщает Zakon.kz.

По информации yk-news, на место происшествия вызвали скорую помощь, серьезных травм не выявлено, но девочку 2013 года рождения отвезли в Центр матери и ребенка.

В акимате региона сообщили, что на базу прибыли представители правоохранительных органов, Управления спорта ВКО и аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Создана комиссия, которая проведет тщательное расследование причин случившегося.

Ранее алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак".