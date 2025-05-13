Ради работы на удаленке зумеры и миллениалы готовы меньше зарабатывать

Зумеры и миллениалы готовы зарабатывать меньше ради гибридной или удаленной работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fortune со ссылкой на опрос более 4 тыс. американских работников на LinkedIn, на снижение зарплаты в обмен на удаленную работу согласились 40% зумеров и миллениалов. Среди других причин, по которым они пошли бы на снижение зарплаты:

работа с более высокой мобильностью;

более разумная нагрузка;

лучшие отношения с начальством.

Так, старший менеджер по привлечению талантов лондонской маркетинговой компании Up World Лаура Роман написала на LinkedIn, что один из ее кандидатов согласился на снижение зарплаты на 9300 долларов ради полностью удаленной работы.

С пандемии коронавируса, которая изменила работу компаний, прошло уже пять лет. И несмотря на то, что многие по-прежнему предлагают удаленную или гибридную работу, большинство работодателей стараются вернуть сотрудников в офис.

Также в США темнокожие сотрудники Google обвинили компанию в расизме.