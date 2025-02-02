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Мир

Китаянка бросила мужа за 22 тысячи долларов и отправилась путешествовать

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 08:50 Фото: Weibo/微博＠50歲阿姨自駕遊
Су Минь бросила мужа и отправилась путешествовать, но развод ей обошелся в 22 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Китаянка Су Минь прославилась на всю страну после того, как ушла от мужа-тирана и отправилась путешествовать. Недавно женщина рассказала, что наконец-то ей удалось добиться развода, пишет South China Morning Post.

60-летняя Минь ушла от мужа еще в 2020 году. Бракоразводный процесс завершился в этом году 9 января. В честь этого события женщина купила автофургон и продолжила путешествовать.

Фото: Weibo/微博＠50歲阿姨自駕遊

После 38 лет совместной жизни, муж требовал выплатить ему 69 тыс. за согласие развестись. Сумму удалось снизить до 22 тыс. долларов.

Сейчас на ее странице в Weibo 3,5 млн подписчиков. За пять лет женщина объехала около 400 городов, все это время она жила на пенсию и доходы с блога. Су Минь дает советы, как пережить расставание, и рассказывает о своих приключениях. Аудитория называет ее "путешествующей тетей" и "иконой феминизма".

По словам Су Минь, до того, как решилась уйти, она была "просто работницей" в семье. Она хотела узнать, есть ли у женщин ее поколения мир за пределами своих ролей жен и матерей.

"Только в 60 лет я действительно начала понимать, что такое жизнь. Теперь я перестраиваюсь и вступаю в жизнь свободы и радости", – поделилась женщина в соцсетях.

А в американской компании Dell всех удаленщиков вынуждают выйти в офисы с 3 марта.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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