Медсамолет рухнул в Филадельфии: стало известно число жертв и пострадавших

На северо-востоке Филадельфии двухмоторный самолет медицинской эвакуации, на борту которого находились мать и ребенок, медперсонал и пилоты, потерпел крушение на северо-востоке Филадельфии. Всего известно о семи погибших и 19 раненых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет USA today со ссылкой на мэра Филадельфии Шерелл Паркер, самолет упал на землю, что привело к пожару. Она поблагодарила сотрудников служб быстрого реагирования и сказала, что бригады и следователи работали всю ночь и будут продолжать работать, чтобы выяснить, что произошло.

"Мы найдем причину этой трагедии", – сказала она.

В социальных сетях распространяется видео с места авиакатастрофы в Филадельфии.

Drone footage shows the aftermath of a plane crash in Philadelphia. At least seven people have died when the medical plane crashed, including six Mexicans aboard the plane and one person who was on the ground | Read more: https://t.co/yTygJoUozf pic.twitter.com/oKT6XMBOsD — RTÉ News (@rtenews) February 1, 2025

О причинах трагедии пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет санитарной авиации разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома. Инцидент случился 31 января после взлета, недалеко от торгового центра Roosevelt Mall.