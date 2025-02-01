Медсамолет рухнул в Филадельфии: стало известно число жертв и пострадавших
Как пишет USA today со ссылкой на мэра Филадельфии Шерелл Паркер, самолет упал на землю, что привело к пожару. Она поблагодарила сотрудников служб быстрого реагирования и сказала, что бригады и следователи работали всю ночь и будут продолжать работать, чтобы выяснить, что произошло.
"Мы найдем причину этой трагедии", – сказала она.
В социальных сетях распространяется видео с места авиакатастрофы в Филадельфии.
Drone footage shows the aftermath of a plane crash in Philadelphia. At least seven people have died when the medical plane crashed, including six Mexicans aboard the plane and one person who was on the ground | Read more: https://t.co/yTygJoUozf pic.twitter.com/oKT6XMBOsD— RTÉ News (@rtenews) February 1, 2025
О причинах трагедии пока ничего неизвестно.
PLANE CRASH!! Philadelphia. MAJOR INVESTIGATION! Search. 6 DEAD. Police. LIVE. https://t.co/ai5u8rqJeq— JLR© (@JLRINVESTIGATES) February 1, 2025
Ранее сообщалось, что небольшой самолет санитарной авиации разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома. Инцидент случился 31 января после взлета, недалеко от торгового центра Roosevelt Mall.