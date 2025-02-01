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Мир

Медсамолет рухнул в Филадельфии: стало известно число жертв и пострадавших

авиакатастрофа в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 22:28 Фото: скриншот видео
На северо-востоке Филадельфии двухмоторный самолет медицинской эвакуации, на борту которого находились мать и ребенок, медперсонал и пилоты, потерпел крушение на северо-востоке Филадельфии. Всего известно о семи погибших и 19 раненых, сообщает Zakon.kz.

Как пишет USA today со ссылкой на мэра Филадельфии Шерелл Паркер, самолет упал на землю, что привело к пожару. Она поблагодарила сотрудников служб быстрого реагирования и сказала, что бригады и следователи работали всю ночь и будут продолжать работать, чтобы выяснить, что произошло.

"Мы найдем причину этой трагедии", – сказала она.

В социальных сетях распространяется видео с места авиакатастрофы в Филадельфии.

О причинах трагедии пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет санитарной авиации разбился в американском городе Филадельфия, упав на жилые дома. Инцидент случился 31 января после взлета, недалеко от торгового центра Roosevelt Mall.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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