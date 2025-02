Медсамолет рухнул в Филадельфии: стало известно число жертв и пострадавших

Как пишет USA today со ссылкой на мэра Филадельфии Шерелл Паркер, самолет упал на землю, что привело к пожару. Она поблагодарила сотрудников служб быстрого реагирования и сказала, что бригады и следователи работали всю ночь и будут продолжать работать, чтобы выяснить, что произошло.

В социальных сетях распространяется видео с места авиакатастрофы в Филадельфии.

Drone footage shows the aftermath of a plane crash in Philadelphia. At least seven people have died when the medical plane crashed, including six Mexicans aboard the plane and one person who was on the ground | Read more: https://t.co/yTygJoUozf pic.twitter.com/oKT6XMBOsD