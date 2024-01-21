СМИ: На борту упавшего в Афганистане самолета погибла супружеская пара из России

На борту самолета который потерпел крушение в Афганистане, направляясь в Москву погибли муж и жена из Волгодонска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", семья Евсюковых, предприниматели из Волгодонска с сыном прилетели в Таиланд на отдых в декабре. Находясь заграницей жена сильно заболела и лежала в местной больнице.

"Удалось решить вопрос с транспортировкой ее из Патайи в Москву. Глава семьи вылетел вместе с ней на частном самолете, с дозаправкой в Индии, а сын остался в Таиланде, так как допускался только один сопровождающий. Над Афганистаном самолет потерпел крушение".

Сын прибыл в Москву обычным регулярным рейсом и узнал о гибели родителей.

Ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане. По данным российских СМИ, пилоты самолета сообщали о заканчивающемся топливе. Также сообщалось, что на борту было двое россиян.

