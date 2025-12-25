Рождество по-королевски: выход в свет семьи принца Уильяма обсуждают СМИ
Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили рождественскую службу, сообщает Zakon.kz.
По информации WWD, для официального мероприятия Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта выбрали похожие образы в коричневых цветах. Принц Уильям предпочел серое пальто и пестрый шарф.
Kate Middleton Attends Annual Christmas Church Service in Brown Suede Gianvito Rossi Boots https://t.co/AgU9HGoh18— WWD (@wwd) December 25, 2025
За день до события на официальной странице семьи Уильяма был опубликован ролик, на котором известный британский актер и режиссер Чиветел Эджиофор прочитал отрывки из рождественских гимнов "Вместе на Рождество", организованных при поддержке Королевского фонда.
Ранее, летом 2025 года, Кейт Миддлтон рассказала о трудностях восстановления после лечения рака.
