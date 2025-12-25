#Казахстан в сравнении
Мир

Рождество по-королевски: выход в свет семьи принца Уильяма обсуждают СМИ

принцесса Уэльская вышла в свет со всей семьей, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 00:53 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили рождественскую службу, сообщает Zakon.kz.

По информации WWD, для официального мероприятия Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта выбрали похожие образы в коричневых цветах. Принц Уильям предпочел серое пальто и пестрый шарф.

За день до события на официальной странице семьи Уильяма был опубликован ролик, на котором известный британский актер и режиссер Чиветел Эджиофор прочитал отрывки из рождественских гимнов "Вместе на Рождество", организованных при поддержке Королевского фонда.

Ранее, летом 2025 года, Кейт Миддлтон рассказала о трудностях восстановления после лечения рака.

