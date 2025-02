Илон Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.

По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам.

О каких именно группах идет речь, предприниматель не уточнил. Других деталей он не привел.

The @DOGE team discovered, among other things, that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments, even to known fraudulent or terrorist groups.



They literally never denied a payment in their entire career.



Not even once. https://t.co/kInoGWdw4C