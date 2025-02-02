Илон Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам
Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.
По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам.
"Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу", – пишет Маск.
О каких именно группах идет речь, предприниматель не уточнил. Других деталей он не привел.
The @DOGE team discovered, among other things, that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments, even to known fraudulent or terrorist groups.– Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025
They literally never denied a payment in their entire career.
Not even once. https://t.co/kInoGWdw4C
С недавнего времени Илон Маск и несколько представителей DOGE получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета.
Ранее стало известно, что Илона Маска выбрали номинантом на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека.