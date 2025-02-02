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Мир

Илон Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 12:47 Фото: wikimedia
Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) обнаружил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, сообщает Zakon.kz.

Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.

По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам.

"Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу", – пишет Маск.

О каких именно группах идет речь, предприниматель не уточнил. Других деталей он не привел.

С недавнего времени Илон Маск и несколько представителей DOGE получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета.

Ранее стало известно, что Илона Маска выбрали номинантом на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека.

Андрей Дюсупов
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