Илон Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) обнаружил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, сообщает Zakon.kz.

Об этом Илон Маск заявил в соцсети X.

По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам.

"Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу", – пишет Маск.

О каких именно группах идет речь, предприниматель не уточнил. Других деталей он не привел.

The @DOGE team discovered, among other things, that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments, even to known fraudulent or terrorist groups.



They literally never denied a payment in their entire career.



Not even once. https://t.co/kInoGWdw4C – Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025

С недавнего времени Илон Маск и несколько представителей DOGE получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета.

Ранее стало известно, что Илона Маска выбрали номинантом на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека.