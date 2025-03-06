Несколько тысяч ветеранов уволила команда Илона Маска
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Около шести тысяч ветеранов, состоящих на государственной службе в США, уволил департамент государственной эффективности (DOGE) Штатов, который возглавляет Илон Маск, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя комитета сената США по делам ветеранов, речь идет о сокращениях в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и в других неназванных ведомствах.
"За последние недели DOGE уволил около 6 тысяч ветеранов — эта оценка, вероятно, занижена на фоне продолжающихся сокращений рабочих мест в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и других ведомствах", – заявил изданию неназванный представитель комитета сената США по делам ветеранов.
Отмечается, что ветераны составляют до 30% федеральных госслужащих в каждом департаменте США.
Ранее сообщалось, что суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды.
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