Несколько тысяч ветеранов уволила команда Илона Маска

Около шести тысяч ветеранов, состоящих на государственной службе в США, уволил департамент государственной эффективности (DOGE) Штатов, который возглавляет Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя комитета сената США по делам ветеранов, речь идет о сокращениях в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и в других неназванных ведомствах.

"За последние недели DOGE уволил около 6 тысяч ветеранов — эта оценка, вероятно, занижена на фоне продолжающихся сокращений рабочих мест в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и других ведомствах", – заявил изданию неназванный представитель комитета сената США по делам ветеранов.

Отмечается, что ветераны составляют до 30% федеральных госслужащих в каждом департаменте США.

Ранее сообщалось, что суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды.