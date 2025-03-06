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Мир

Несколько тысяч ветеранов уволила команда Илона Маска

несколько тысяч ветеранов уволила команда Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 20:57 Фото: pixabay
Около шести тысяч ветеранов, состоящих на государственной службе в США, уволил департамент государственной эффективности (DOGE) Штатов, который возглавляет Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя комитета сената США по делам ветеранов, речь идет о сокращениях в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и в других неназванных ведомствах.

"За последние недели DOGE уволил около 6 тысяч ветеранов — эта оценка, вероятно, занижена на фоне продолжающихся сокращений рабочих мест в Администрации социального обеспечения (SSA), Управлении общих служб (GSA) и других ведомствах", – заявил изданию неназванный представитель комитета сената США по делам ветеранов.

Отмечается, что ветераны составляют до 30% федеральных госслужащих в каждом департаменте США.

Ранее сообщалось, что суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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