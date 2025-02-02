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Мир

В Японии рекордно выросло число иностранных работников

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 15:56 Фото: pixabay
В 2024 году в Японии зафиксировано рекордно высокое число иностранных работников. Острый дефицит кадров ощущает здравоохранение, строительство и социальная служба, сообщает Zakon.kz.

По данным портала scmp.com, который ссылается на статистику правительства Японии, число иностранных рабочих в стране в прошлом году достигло рекордного уровня, превысив 2,3 млн человек.

"При этом показатель обновил рекорд 12-й год подряд", – отмечается в публикации.

Около четверти от общего числа иностранных сотрудников – 570 708 человек – составляют вьетнамцы. На втором месте стоят китайцы – 408 805 человек, а на третьем – филиппинцы, 245 565 человек.

Наибольший прирост числа работников в годовом исчислении наблюдался среди выходцев из Мьянмы, Индонезии и Шри-Ланки.

В правительстве страны объясняет постоянный рост числа иностранных работников нехваткой рабочей силы в Японии.

Польские ученые из Варшавского университета совместно с британскими коллегами выяснили, что длительная безработица отрицательно влияет на психику человека, лишая его воли управлять своей жизнью.

Андрей Дюсупов
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