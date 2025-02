Японию накрыл рекордный снегопад: есть жертвы

Второй по величине остров Японии Хоккайдо завалило снегом. К примеру, в городе Обихиро только за 12 часов выпало 120 сантиметров снега, сообщает Zakon.kz.

Из-за обледенения дорог увеличилось количество дорожно-траснспортных происшествий (ДТП): пострадали три человека. Также 62-летняя женщина скончалась из-за того, что на нее упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега.

Кроме того, остановлено движение на некоторых автобусных и железнодорожных маршрутах. Закрыто около 370 школ, перестали работь аэропорты.

Record snow has buried parts of the island of Hokkaido, Japan, this week. Obihiro received 47 inches (120 cm), setting a new record for 12-hour snowfall Monday night. pic.twitter.com/vAg1vopSHu — AccuWeather (@accuweather) February 4, 2025

More insane video of the record breaking snow in Obihiro City, Japan, where 85 cm has fallen in just six hours ❄️☃️❄️ pic.twitter.com/lXIcgWTcsc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 3, 2025

К работам по расчистке снега, как отмечено в публикации издания РБК Life, привлечены все ресурсы, в том числе студенты и волонтеры, которые помогают в первую очередь пожилым жителям страны убрать снег хотя бы от входных дверей.

1.2 meters of snowfall in 12 hours in Hokkaido, Japan pic.twitter.com/D5pB81RyYu — peepeepoopoo (@DeepDishEnjoyer) February 4, 2025

The Tokachi region in Japan experienced record-breaking snowfall, with Obihiro City buried under 1.2 meters (120 cm / 47 inches) of snow in just 12 hours as of the morning of February 4th. This marks the highest snowfall recorded in the country since… pic.twitter.com/3dUsnEwrLH — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 4, 2025

Video from NHK of Obihiro, Hokkaido, which received 1.15 meters of snowfall in the 24 hours leading up to 8AM today. pic.twitter.com/8j4cMQ3h69 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 4, 2025

Ранее сообщалось, что мэрия японского Отару усилила меры безопасности из‑за наплыва туристов, которые каждую зиму приезжают в этот небольшой городок.