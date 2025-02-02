Лев загрыз охранника зоопарка в Египте
Фото: pixabay
Лев загрыз работника зоопарка в городе Эль-Файюм в одноименной провинции в Египте, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Youm7, погибшему было 47 лет, в зоопарке он работал охранником.
"Работник зоопарка в Эль-Файюме погиб после того, как лев укусил его за голову", – говорится в сообщении.
Согласно данным издания, в злополучный день работник потерял равновесие и упал в клетку ко льву, животное напало на него и нанесло травму головы, несовместимую с жизнью.
Уточняется, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили льва. Сообщается, что в связи с трагическим инцидентом власти Эль-Файюма временно закрыли зоопарк.
Ранее сообщалось, что китайцы придумали оригинальный способ для привлечения посетителей в зоопарк.
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