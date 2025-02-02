Лев загрыз охранника зоопарка в Египте

Лев загрыз работника зоопарка в городе Эль-Файюм в одноименной провинции в Египте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Youm7, погибшему было 47 лет, в зоопарке он работал охранником.

"Работник зоопарка в Эль-Файюме погиб после того, как лев укусил его за голову", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в злополучный день работник потерял равновесие и упал в клетку ко льву, животное напало на него и нанесло травму головы, несовместимую с жизнью.

Уточняется, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили льва. Сообщается, что в связи с трагическим инцидентом власти Эль-Файюма временно закрыли зоопарк.

Ранее сообщалось, что китайцы придумали оригинальный способ для привлечения посетителей в зоопарк.