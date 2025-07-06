#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.51
611.83
6.6
Мир

Лев вырвался из клетки в зоопарке Антальи и напал на мужчину

лев, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 16:25 Фото: pixabay
Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции. Пострадал мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hürriyet, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта – Антальи.

"Животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей", – пишет издание.

Жертвой зверя стал Сулейман Кыр, который работал в километре от территории парка. Сейчас он находится в больнице.

Спустя несколько часов животное обнаружили и обезвредили.

Ранее лев напал на директора известного парка "Тайган" Олега Зубкова. Перед тем, как стать жертвой хищника, мужчина кормил животных. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя
Мир
13:46, Сегодня
В ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя
До 50 увеличилось число погибших в результате наводнения в Техасе
Мир
12:32, Сегодня
До 50 увеличилось число погибших в результате наводнения в Техасе
Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в России
Мир
11:27, Сегодня
Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: