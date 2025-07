Лев вырвался из клетки в зоопарке Антальи и напал на мужчину

По информации газеты Hürriyet, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта – Антальи.

Жертвой зверя стал Сулейман Кыр, который работал в километре от территории парка. Сейчас он находится в больнице.

📹 A lion that escaped from the Antalya animal park attacked and seriously injured a citizen. pic.twitter.com/PsnCaSF1nm