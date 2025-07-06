Лев вырвался из клетки в зоопарке Антальи и напал на мужчину

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции. Пострадал мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hürriyet, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта – Антальи.

"Животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей", – пишет издание.

Жертвой зверя стал Сулейман Кыр, который работал в километре от территории парка. Сейчас он находится в больнице.

🇹🇷 #Turkey 📍#Antalya



📹 A lion that escaped from the Antalya animal park attacked and seriously injured a citizen. pic.twitter.com/PsnCaSF1nm — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel9) July 6, 2025

Спустя несколько часов животное обнаружили и обезвредили.

Ранее лев напал на директора известного парка "Тайган" Олега Зубкова. Перед тем, как стать жертвой хищника, мужчина кормил животных. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.