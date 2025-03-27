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Топ самых кусачих пород кошек

Самые кусачие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:08 Фото: wikimedia
Все кошки, особенно молодые, могут и укусить, и поцарапать своего хозяина в пылу игры. Но некоторые породы кошек могут быть более склонны к укусам из-за темперамента, высокой энергии или охотничьих инстинктов, сообщает Zakon.kz.

Перечислим породы, которые чаще других могут проявлять кусачее поведение.

1. Бенгальская кошка

Очень активные и игривые животные и часто кусают во время игры, имитируя охоту. Бенгалы требуют много внимания, иначе могут начать кусаться от скуки.

2. Сиамская кошка

Самые кусачие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:08

Фото: wikimedia

Эти кошки очень эмоциональные, могут кусаться, если недовольны или чем-то обеспокоены. Они часто выражают протест укусами, если их гладят слишком долго или не так, как им нравится.

3. Абиссинская кошка

Игривая и активная, может кусаться, особенно если недополучает внимания. Она обладает сильным охотничьим инстинктом.

4. Ориентальная кошка

Это очень умные, но чувствительные кошки – могут кусаться, если им что-то не нравится. Часто требуют общения и выражают эмоции активно.

5. Саванна

Этот гибрид домашней кошки и сервала обладает дикой энергией. Может начать кусаться во время игр, так как охотничьи инстинкты у нее очень сильны.

6. Шотландская вислоухая

Может кусаться, если чувствует дискомфорт или боль (например, из-за проблем с суставами, характерных для породы). Также может кусать из-за стресса или неожиданного прикосновения.

7. Британская короткошерстная

Порода известна своим независимым характером. Британцы не любят, когда их ограничивают в свободе, могут демонстрировать недовольство, если им не дают достаточно внимания.

Почему кошки кусаются?

  • Во время игры – кошки воспринимают руки как добычу.
  • При раздражении – если им что-то не нравится, они могут предупреждать укусами.
  • Во время охоты – особенно актуально для активных пород.
  • От скуки – если кошке не хватает внимания и развлечений.

Если кошка часто кусается, важно понять причину и скорректировать поведение, обеспечив ей игрушки, активные игры и правильное воспитание.

Ранее Zakon.kz рассказывал о породах собак, которые на самом деле могут улыбаться. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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