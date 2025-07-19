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Наука и технологии

Скрытые надписи в пирамиде перевернули представление об истории Египта

Пирамида, Египет, наука , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 18:38 Фото: pixabay
Недавние археологические раскопки на плато Гиза поставили под сомнение многолетнюю версию о том, что египетские пирамиды возводили рабы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил известный египтолог Захи Хавасс, исследователи обнаружили уникальные граффити внутри пирамиды Хеопса, прямо над погребальной камерой, сообщает РИА Новости. 

Надписи, выполненные охрой, содержат названия строительных бригад, учет рабочих смен и упоминание оплаты труда. Эти данные совпадают с информацией, ранее найденной в папирусе из Вади-эль-Джарф, что, по словам ученых, подтверждает участие профессиональных сезонных рабочих, а не рабов, в строительстве пирамид.⠀

"Мы нашли тысячи костей животных, включая останки 11 коров и 33 коз. Этого достаточно, чтобы кормить около 10 тысяч человек ежедневно", – отметил Хавасс.

Он подчеркнул, что столь питательный рацион был бы невозможен для рабов, которых кормили простой вареной чечевицей.⠀Археологи также обнаружили надписи с указанием должностей, таких как "надзиратель за стороной пирамиды" и "старший ремесленник", а неподалеку от пирамиды раскопали остатки поселения с жилыми домами, складами, пекарнями и медицинскими помещениями. Все это подтверждает существование организованной рабочей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на древнеегипетском саркофаге нашли древнейшее изображение Млечного Пути. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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