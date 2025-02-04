Китай предпринял меры в ответ США

Китай ответил США пошлинами на уголь и сжиженный природный газ, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении Комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР, с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины. В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%, пишет РИА Новости.

Также Пекин вводит экспортный контроль товаров, связанных с некоторыми редкими металлами, в частности, с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Кроме того, Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. Также под пошлины в 25% попали товары из Канады, Мексики. Однако этим двум странам удалось договориться с президентом США об отсрочке введения этих тарифов на месяц. В обмен они усилят безопасность на границах.