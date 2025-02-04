Женщины из Таиланда массово оказались в заложницах на "фабрике яйцеклеток" в Грузии

Трех тайских женщин удалось "вытащить" из схемы сбора человеческих яйцеклеток, организованной в Грузии, сообщает Zakon.kz.

Спасли женщин после вмешательства основательницы Фонда помощи детям и женщинам "Павена" Павены Хонсакулы. Она рассказала, что узнала об этом преступлении от другой жертвы, которая смогла освободиться и вернуться в Таиланд в сентябре 2024 года, откупившись от ОПГ примерно за 2 тыс. долларов, пишет Bangkok Post.

По словам освободившейся тайки, на "ферме" оставались другие женщины, и у них не было денег, чтобы заплатить за свою свободу.

Павена Хонсакула рассказала, что ее фонд обратился в таиландское Национальное центральное бюро Интерпола, которое инициировало международное расследование. И 30 января удалось найти и освободить тех женщин.

Одна из жертв преступной схемы рассказала, что увидела на Facebook объявление о работе, обещающее доход от 400 000 до 600 000 бат (более 11 тыс. долларов). Она откликнулась. "Работодатели" рассказали, что нужно быть суррогатной матерью для пар, которые не могут иметь детей в Грузии. Ей оплатили оформление паспорта и другие дорожные расходы. В августе тайка в группе с еще около 10 женщинами отправились в Грузию. Там их отвезли в район, где было четыре больших дома и где уже жили по меньшей мере 100 тайских женщин.

По словам потерпевшей, этим заведением управляли китайские "гангстеры", и выяснилось, что ни одна грузинская пара не обращалась туда за услугами суррогатной матери. А вместо этого пленницам давали гормоны для стимуляции яичников. Раз в месяц женщинам делали анестезию и собирали яйцеклетки. Некоторым женщинам за это ничего не платили.

По словам Павены Хонсакулы, собранные яйцеклетки, предположительно, продавали в другие страны для использования в процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Полиция заявила, что расследование по этому делу продолжается.

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