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В Таиланде женщина выжила после нескольких часов удушения питоном

Питон душил женщину в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 08:37 Фото: pixabay
Полиция спасла тайскую женщину, которую более двух часов душил питон, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 64-летняя женщина, назвавшаяся Аром, мыла посуду дома на окраине тайской столицы Бангкок. Тогда она почувствовала несколько укусов в области ноги.

Затем питон обвился вокруг нее, пока его жертва не упала на землю. По словам полиции, она два часа безуспешно пыталась освободиться от сжимающих колец змеи.

Женщина кричала о помощи, но поначалу никто не отозвался. В конце концов один из соседей услышал ее крики и обратился за помощью в полицию.

По данным полиции, спасателям потребовалось около 30 минут, чтобы освободить ее, после чего жительницу столицы отправили в больницу для лечения.

Полиция сообщила, что после этого змея сбежала.

По данным национальных парков страны, в Таиланде обитает 250 видов змей, включая три разновидности питонов – сетчатые, бирманские и кровавые.

Питоны не ядовиты, но они убивают жертву удушением, обвиваясь вокруг нее кольцами и крепко сжимая ее, чтобы перекрыть приток крови, а затем целиком проглатывают ее.

Ранее сообщалось, что 12-летний американец спас отца от нападения медведя в лесу.

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