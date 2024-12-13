В Таиланде бездомная женщина оказалась миллионершей

В Таиланде полиция задержала женщину, просившую милостыню на улицах Бангкока, и обнаружила, что она владеет крупным состоянием, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Bangkok Post.

Правоохранители провели рейд после многочисленных жалоб на большое количество попрошаек и бездомных в одном из районов города. В ходе операции были задержаны 12 человек, среди которых оказалась женщина, у которой при обыске нашли 311 тысяч батов наличными (около 5,2 млн тенге). Кроме того, на ее банковском счете находился миллион батов (порядка 16,5 млн тенге).

На допросе задержанная рассказала, что все эти деньги она накопила, занимаясь попрошайничеством на улицах Бангкока.

Ранее сообщалось, что число бездомных в США достигло 550 тысяч.