"Утиные" истории: Дональда Трампа-младшего обвиняют в браконьерстве

Дональда Трампа-младшего обвиняют в незаконной охоте на охраняемые виды уток в Италии. Это вызвало возмущение экологов и местных политиков, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, видео, опубликованное Field Ethos, показывает, как он стреляет в уток в охраняемой зоне недалеко от Венеции, включая редкую огарь. Его можно увидеть в окружении мертвых птиц.



Андреа Занони, итальянский эколог и политик, утверждает, что Трамп-младший охотился без лицензии и в заповедной зоне, находящейся под защитой Европейского союза.

Эколог подал жалобу в судебные органы, заявив, что "Венето и Италия не являются собственностью США". Луана Занелла, итальянский депутат, тоже направила жалобу в Министерство окружающей среды, требуя объяснений инцидента.

Действия Трампа-младшего подверглись широкой критике, и многие призвали привлечь его к ответственности за участие в незаконной охоте на охраняемые виды.

Это не первый случай, когда Трамп-младший оказывается втянутым в охотничий скандал. В 2019 году он подвергся критике за убийство редкого горного барана аргали в Монголии без получения необходимых разрешений.

Ранее президент США Дональд Трамп-старший подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека.

