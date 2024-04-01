Младшему сыну Дональда Трампа предрекли роль наследника его империи

Бэррона Трампа, который является младшим сыном Дональда Трампа прочат в наследники его империи, сообщает Zakon.kz.

В США Бэррона Трампа любят называть "еще одна башня Трампа". Все дело в росте 18-летнего парня. Он составляет 2,01 м. На совместных фотографиях Бэррона значительно возвышается над своим отцом Дональдом Трампом и матерью Меланией.

По информации Telegram-канала BILD_Russian, сейчас в США растет количество спекуляций относительно того, как скоро Бэррон Трамп сможет привлечь внимание общественности и помочь отцу в президентской избирательной кампании.

Фото: Instagram/barrontrumpfn

Более того, в долгосрочной перспективе некоторые наблюдатели видят в младшем Трампе даже возможного кандидата в президенты. Сторонники этой идеи среди республиканцев даже фотографировались со значками Trump 2052. Ведь именно в 2025 году Бэррону должно исполниться 45 лет.

В прошлом месяце экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать из США принца Гарри, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу.