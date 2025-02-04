Максимальное давление на Иран и выход из Совета ООН: Трамп подписал новые указы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, США также покинут Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Вдобавок Трамп подписал указ об оказании США "максимального давления" на Иран.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики.

Почему ОПЕК не послушалась Трампа, и отчего лихорадит рынок нефти, можно прочитать здесь.

