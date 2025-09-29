Круто пообщались: Егор Крид рассказал о встрече с Дональдом Трампом-младшим

Российский певец Егор Крид 29 сентября сообщил в своем Telegram-канале о знакомстве с Дональдом Трампом-младшим, сыном президента США, передает Zakon.kz.

По словам артиста, встреча состоялась в рамках форума, после чего они вместе поужинали.

"Мы отлично провели время, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще", – написал Крид.

Музыкант добавил, что в будущем рассчитывает вновь встретиться с Трампом-младшим в США и пригласил его приехать в Москву. Также Крид подчеркнул, что вместе с предпринимателем Умаром Джабраиловым они готовят для Трампа "масштабное музыкально-спортивное мероприятие".

