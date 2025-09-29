#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Культура и шоу-бизнес

Круто пообщались: Егор Крид рассказал о встрече с Дональдом Трампом-младшим

Егор Крид, Дональд Трамп, сын, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 01:51 Фото: Instagram/egorkreed
Российский певец Егор Крид 29 сентября сообщил в своем Telegram-канале о знакомстве с Дональдом Трампом-младшим, сыном президента США, передает Zakon.kz.

По словам артиста, встреча состоялась в рамках форума, после чего они вместе поужинали.

"Мы отлично провели время, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще", – написал Крид.

Музыкант добавил, что в будущем рассчитывает вновь встретиться с Трампом-младшим в США и пригласил его приехать в Москву. Также Крид подчеркнул, что вместе с предпринимателем Умаром Джабраиловым они готовят для Трампа "масштабное музыкально-спортивное мероприятие".

А ранее сообщалось, что во время рейса из Алматы в Атырау известный певец Бейбит Корган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, громко выражался нецензурной бранью и игнорировал законные требования экипажа. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Шымкентец лично пожал руку пожарным, которые спасли его из горящего торгового центра
00:05, 30 сентября 2025
Шымкентец лично пожал руку пожарным, которые спасли его из горящего торгового центра
"Кайрат" – чемпион: индийские дети поддержали казахстанских футболистов
23:34, 29 сентября 2025
"Кайрат" – чемпион: индийские дети поддержали казахстанских футболистов
"Реал Мадрид" провел тренировку в Алматы и вызвал бурю эмоций у фанатов
21:17, 29 сентября 2025
"Реал Мадрид" провел тренировку в Алматы и вызвал бурю эмоций у фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: