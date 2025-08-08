Спутники запечатлели редкий снегопад, накрывший Австралию

В австралийском Новом Южном Уэльсе в прошлые выходные на широком плато выпало около 40 сантиметров снега – наибольшее количество, которое австралийские регионы видели с середины 1980-х годов, сообщает Zakon.kz.

По данным Австралийского бюро метеорологии, причиной непогоды стала зона низкого давления у побережья, вытесняющая влагу вглубь страны.

В то время как в горах осадки выпадали в виде снега, в низинах прошли обильные дожди – местами более 100 миллиметров за сутки.

Благодаря просветам в облаках спутник Landsat 8 сделал снимки заснеженной местности.

Фото: NASA Earth Observatory

На изображениях запечатлены окрестности города Уолча, расположенного на юго-восточной окраине Северного плоскогорья, примерно в 300 километрах к северу от Сиднея.

Район Валча знаменит своими пастбищами, на которых пасутся десятки тысяч голов крупного рогатого скота и сотни тысяч овец.

