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Мир

Павел Дуров предстанет перед французским судом минимум через год

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 04:55 Фото: pixabay
Дело основателя Telegram Павла Дурова, возбужденное против него во Франции, будет передано в суд не ранее, чем через год или даже больше, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Wired рассказала представительница французской прокуратуры Майлис де Рек. По ее словам, какое-либо мировое соглашение обсуждать пока рано.

Ордер на арест Дурова, как рассказала де Рек, было решено выдать, когда ее команда поняла, сколько расследований в разных департаментах были заблокированы из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о выдаче информации в связи с преступлениями. По мнению правоохранителей, молчание Дурова было равносильно соучастию.

Юлия Конли, руководившая в Telegram внешними и правительственными связями, сказала Wired, что считает "неразумным" возлагать на Дурова ответственность за все, что происходило на платформе.

"Я бы не сказала, что он заслужил это", – считает подчиненная Дурова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа 2024 года. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам органов. Через несколько дней после задержания его выпустили под залог в пять млн евро с обязательством отмечаться в полиции. С тех пор он находится в Париже.

Пока Павел Дуров ожидает начала суда, в мире завоевывает популярность конкурент американской OpenAI. Это китайская нейросеть DeepSeek.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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