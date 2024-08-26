Кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану

В субботу 24 августа 2024 года Павла Дурова – основателя Telegram и "ВКонтакте" – задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц, сообщает Zakon.kz.

Французское правосудие, по некоторым данным, считает Дурова причастным к нескольким преступлениям. Как утверждает Le Figaro, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

"По неофициальным данным, во Франции от Дурова хотят получить доступ к зашифрованной переписке в Telegram по делам о терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, а также преступлениях против детей. Ордер могли выдать из-за того, что миллиардер не сотрудничал с силовиками". Le Figaro

Кто такой Павел Дуров?

Павел Валерьевич Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в семье преподавателей филологии. Его отец – доктор филологических наук Валерий Семенович Дуров, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Мама – Альбина Александровна Дурова – преподавала там же.

Павел Дуров также окончил филологический факультет СПбГУ (специальность – английская филология) с красным дипломом, но так и не забрал его.

Когда Дурову было 22 года, он вместе с однокашником по вузу Ильей Перекопским запустил социальную сеть "ВКонтакте". Через пять лет, в 2007 году, число пользователей "ВКонтакте" достигло 3 млн человек. Дуров стал гендиректором соцсети и владельцем 20% акций.

В 2014 году Дуров покинул "ВКонтакте" и уехал из России, получив гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис. Позже стало известно, что предприниматель получил гражданство Франции и ОАЭ. Таким образом, Дуров сегодня – гражданин четырех государств, включая Россию.

В августе 2013 года Дуров создал Telegram. Изначально штаб-квартира компании располагалась в Берлине, однако в 2017 году Дуров рассказал о ее переносе в Дубай.

Важно отметить, что Telegram – это бесплатный мессенджер с открытым исходным кодом, а его чаты зашифрованы и подразделяются на секретные и облачные.

"Отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования переписки стал причиной более чем двухлетней блокировки мессенджера в России. Разработчики заявили, что предоставить спецслужбе "ключи" технически невозможно, поскольку администратор мессенджера "ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений", – пишет РБК.

В начале 2018 года компания Telegram объявила о планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network). После долгих перипетий в марте 2024 года криптовалюта попала в десятку крупнейших.

В 2016 году Дуров вошел в список богатейших россиян. По данным Forbes, он занял 135-е место с состоянием 600 млн долларов. Через два года его состояние превысило 1,7 млрд долларов. В 2024 году основатель Telegram оценивается в индексе миллиардеров Bloomberg в 9 млрд долларов.

Павел Дуров был женат на Дарье Бондаренко, которая училась на истфаке СПбГУ. У них есть дочь и сын, которых Forbes в 2021 году впервые включил в рейтинг богатейших наследников.

В конце июня 2024 года юрист Ирина Болгар объявила, что у нее есть трое совместных детей с Павлом Дуровым. Сам бизнесмен вскоре заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах. По его словам, 15 лет назад его друг обратился к нему с просьбой сдать биоматериал, поскольку у них с женой были проблемы с фертильностью. В клинике врачи убедили Дурова, что у него "высококачественный донорский материал" и он может помочь большему числу бездетных пар.

"Теперь я планирую открыть свой ДНК-код, чтобы моим биологическим детям было легче находить друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею о том, что стал донором". Павел Дуров

Дуров позиционирует себя как либертарианец, придерживается здорового образа жизни, а также пропагандирует отказ от чрезмерного потребления. Он дает интервью раз в несколько лет, но в аккаунте в Instagram иногда выкладывает посты, в которых излагает свои взгляды. Так, в день своего 33-летия в 2017 году Дуров опубликовал список из семи вещей, от которых отказался много лет назад. В него вошли алкоголь, мясо животных, таблетки и фармацевтическая продукция, никотин, кофе, чай и энергетики, фастфуд и сахар, телевидение.

Павел Дуров. Фото: Instagram/durov

Версии причин ареста Дурова

Арест основателя популярного мессенджера вызвал бурную реакцию во всем мире.

Так, американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X и владелец сервиса микроблогов X Илон Маск в воскресенье, 25 августа, призвал французские власти освободить задержанного.

Фото: X/Elon Musk

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что задержание основателя Telegram – "очередное грубое нарушение права на свободу слова".

"Павел Дуров создал удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, быстрый канал распространения информации, свободный от цензуры. Конечно, многим это не нравится". Татьяна Москалькова

Тем временем французские СМИ, ссылаясь на следователя по делу Дурова, сообщили, что арестованный якобы понимал, что его ждет по прилете в Ле-Бурже. Не исключено, что это заявление соответствует истине, поскольку в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бизнесмен признавался, что принял меры для дальнейшего функционирования мессенджера на случай ареста "отца-начальника".

Как считает IT-специалист, аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, официальная версия ареста вполне могла стать поводом для совершенных действий, но, скорее, Дурова склоняют к работе в интересах США.

"Это отражение политики американской стороны контролировать все медийные платформы. И эта политика проводится достаточно давно". Эльдар Муртазин

Многие эксперты, однако, считают, что ничего страшного Дурову не грозит. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что Дуров может найти "точки соприкосновения" с французскими властями, если мессенджер начнет мониторить каналы террористической направленности.

Также можно ожидать, что увеличится монетизация мессенджера для сохранения независимости, поддержки Павла Дурова и так далее. Это, по мнению аналитиков, весьма удачный момент для более широкого запуска монетизации.

Что значит Дуров для Казахстана?

В конце июня 2024 года Павел Дуров побывал в Казахстане. Деталями визита поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

"Когда Павел Дуров в своем Telegram-канале объявил о туре по странам Центральной Азии, мы пригласили Павла и его команду в Казахстан... Павел Дуров принял наше предложение и со своей командой прибыл в Казахстан. Мы подготовили обширную программу знакомства с нашей страной, включая ряд официальных встреч в Астане, где мы посетили МЦРИАП, Astana Hub и МФЦА. Продемонстрировали успехи Казахстана в области цифровизации, государственных услуг, экосистемы для IT-бизнеса и инвестиций. Обсудили различные инициативы, о которых объявим в скором времени". Жаслан Мадиев

Вчера глава Минцифры Казахстана также высказался об аресте Павла Дурова.

"У нас сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова". Жаслан Мадиев

Одним словом, арест Дурова может негативно повлиять на реализацию проектов, о которых говорил министр. В конце отметим, что, по оценке самого Дурова, в 2024 году Telegram стал главной коммуникационной платформой в республике.

"Ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году". Павел Дуров

Вообще же сегодня Telegram посещают около 900 млн человек в месяц, соцсеть входит в пятерку самых популярных мессенджеров в мире. Это означает, что Telegram использует 9,9% населения Земли ежемесячно.

Ранее мы сообщали, о чем Багдат Мусин договорился с Павлом Дуровым.