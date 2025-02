Обнаженная иранка запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста

Резонансный одиночный протест прошел на фоне все более репрессивных законов Ирана об одежде для женщин, пишет Daily Mail. Свежий законопроект, который еще официально не приняли, предполагает, что любая женщина, обнаруженная "обнаженной, полуобнаженной или в одежде, которая считается неподобающей для общественных мест", может быть немедленно арестована и передана судебным органам.

На шокирующих кадрах видно, как женщина забирается на капот патрульной машины, кричит на офицеров и сидит на лобовом стекле с поднятыми руками.

🔥🔥🔥🔥💥 Iran, A brave Iranian girl, when harassed by the authorities for not complying with Islamic rules, 🔴strips naked 🔴and climbs onto a police car...

Society is ready to explode and we must prepare ourselves for the national uprising of the people. pic.twitter.com/I07sEHy6Rc