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Мир

Обнаженная иранка запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста

Протесты, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 04:30 Фото: pixabay
На днях в Мешхеде, втором по величине городе Ирана на северо-востоке страны, абсолютно голая иранская женщина запрыгнула на полицейскую машину в знак протеста, сообщает Zakon.kz.

Резонансный одиночный протест прошел на фоне все более репрессивных законов Ирана об одежде для женщин, пишет Daily Mail. Свежий законопроект, который еще официально не приняли, предполагает, что любая женщина, обнаруженная "обнаженной, полуобнаженной или в одежде, которая считается неподобающей для общественных мест", может быть немедленно арестована и передана судебным органам.

На шокирующих кадрах видно, как женщина забирается на капот патрульной машины, кричит на офицеров и сидит на лобовом стекле с поднятыми руками.

Мужчина, назвавшийся ее мужем подтвердил иранским СМИ, что ее забрали в полицию. Дальнейшая судьба активистки пока не известна.

А 4 февраля в Афганистане закрыли единственную женскую радиостанцию, а в Грузии проходят акции студентов в поддержку Мзии Амаглобели, которая стала символом протестов с требованиями новых выборов и освобождения политзаключенных.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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