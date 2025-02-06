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Мир

Работников американского аэропорта подозревают в передаче журналистам видео авиакатастрофы

США, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 05:55 Фото: pixabay
В США арестовали двух сотрудников вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, граждан США Мохаммеда Ламину Мбенге и Джонатана Савою подозревают в сливе CNN видеозаписей с камер наблюдения, на которых запечатлено столкновение в воздухе вертолета и самолета над рекой Потомак 30 января. Тогда в результате авиакатастрофы с участием армейского вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines погибли все 67 человек, находившихся на борту обоих летательных аппаратов.

Эксклюзивные видеоролики, которые якобы предоставили два сотрудника аэропорта, позволили более подробно и четко рассмотреть авиакатастрофу, так как на кадрах было видно, как вертолет буквально влетает в гражданский лайнер, когда рейс American Airlines приближается к аэропорту для посадки.

Возвращаясь к другим новостям США важно отметить, что Дональд Трамп торжественно подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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