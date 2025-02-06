Работников американского аэропорта подозревают в передаче журналистам видео авиакатастрофы

В США арестовали двух сотрудников вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, граждан США Мохаммеда Ламину Мбенге и Джонатана Савою подозревают в сливе CNN видеозаписей с камер наблюдения, на которых запечатлено столкновение в воздухе вертолета и самолета над рекой Потомак 30 января. Тогда в результате авиакатастрофы с участием армейского вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines погибли все 67 человек, находившихся на борту обоих летательных аппаратов.

Two employees of the authority that manages Ronald Reagan International Airport were arrested for allegedly leaking surveillance footage of the deadly midair collision involving an American Airlines passenger jet and a black hawk helicopter to CNN. https://t.co/Hd9tXN5CGR — NewsRadio WHAM 1180 (@WHAM1180) February 4, 2025

Эксклюзивные видеоролики, которые якобы предоставили два сотрудника аэропорта, позволили более подробно и четко рассмотреть авиакатастрофу, так как на кадрах было видно, как вертолет буквально влетает в гражданский лайнер, когда рейс American Airlines приближается к аэропорту для посадки.

Video captures the moment of a collision between a plane and a helicopter over the Potomac River near Ronald Reagan Airport in Washington, D.C. Rescue operations underway.



pic.twitter.com/p5O66M8j9O — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) January 30, 2025

Возвращаясь к другим новостям США важно отметить, что Дональд Трамп торжественно подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях.