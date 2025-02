Работников американского аэропорта подозревают в передаче журналистам видео авиакатастрофы

Как пишет New York Post, граждан США Мохаммеда Ламину Мбенге и Джонатана Савою подозревают в сливе CNN видеозаписей с камер наблюдения, на которых запечатлено столкновение в воздухе вертолета и самолета над рекой Потомак 30 января. Тогда в результате авиакатастрофы с участием армейского вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines погибли все 67 человек, находившихся на борту обоих летательных аппаратов.

Two employees of the authority that manages Ronald Reagan International Airport were arrested for allegedly leaking surveillance footage of the deadly midair collision involving an American Airlines passenger jet and a black hawk helicopter to CNN. https://t.co/Hd9tXN5CGR