Авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта в Вашингтоне

Airbus A319 авиакомпании Delta, летевший в Миннеаполис, чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел в пятницу, 27 марта 2025 года.

Самолет Airbus A319 вылетел из национального аэропорта Рональда Рейгана и направлялся в Миннеаполис. В то же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 "Тэлон" ВВС США находились в этом районе, неся курс в сторону Арлингтонского национального кладбища для демонстрации полета.

"Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам", – отмечает телеканал со ссылкой на заявление управления.

CBS не уточняет, как близко находились самолеты друг от друга. Известно, что оба воздушных судна продолжили свои маршруты без происшествий.

Начато расследование инцидента.

Власти недавно предупредили о сохраняющемся риске столкновений в воздухе в районе аэропорта имени Рейгана, несмотря на уже введенные меры безопасности после авиакатастрофы в январе. Тогда пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, погибли 67 человек.