#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Мир

Авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта в Вашингтоне

чуть не столкнулись самолет и истребитель, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 11:11 Фото: pixabay
Airbus A319 авиакомпании Delta, летевший в Миннеаполис, чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел в пятницу, 27 марта 2025 года.

Самолет Airbus A319 вылетел из национального аэропорта Рональда Рейгана и направлялся в Миннеаполис. В то же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 "Тэлон" ВВС США находились в этом районе, неся курс в сторону Арлингтонского национального кладбища для демонстрации полета.

"Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам", – отмечает телеканал со ссылкой на заявление управления.

CBS не уточняет, как близко находились самолеты друг от друга. Известно, что оба воздушных судна продолжили свои маршруты без происшествий.

Начато расследование инцидента.

Власти недавно предупредили о сохраняющемся риске столкновений в воздухе в районе аэропорта имени Рейгана, несмотря на уже введенные меры безопасности после авиакатастрофы в январе. Тогда пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, погибли 67 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Госдепартамент США заявил о закрытии USAID как отдельного учреждения
Мир
11:51, Сегодня
Госдепартамент США заявил о закрытии USAID как отдельного учреждения
Суд приостановил попытки администрации США закрыть "Голос Америки"
Мир
10:01, Сегодня
Суд приостановил попытки администрации США закрыть "Голос Америки"
Сильное землетрясение в Мьянме: число жертв выросло до 694 человек
Мир
09:54, Сегодня
Сильное землетрясение в Мьянме: число жертв выросло до 694 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: