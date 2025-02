Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт

Приказ под названием "Не допускать мужчин в женский спорт" дает федеральным агентствам, включая министерство образования, широкие полномочия для контроля за субъектами, получающими федеральное финансирование. Они должны будут работать с точки зрения администрации Трампа, которая трактует "пол" как гендер, присвоенный человеку при рождении, передает ABC News.

Закон в первую очередь влияет на учреждения, которые зависят от государства – это школы и университеты. Также США теперь не будут выдавать визы иностранным спортсменкам-трансгендерам, которые захотят участвовать в соревнованиях на территории страны.

