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Мир

Трамп запретил допускать мужчин в женский спорт

Спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 03:43 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Приказ под названием "Не допускать мужчин в женский спорт" дает федеральным агентствам, включая министерство образования, широкие полномочия для контроля за субъектами, получающими федеральное финансирование. Они должны будут работать с точки зрения администрации Трампа, которая трактует "пол" как гендер, присвоенный человеку при рождении, передает ABC News.

Закон в первую очередь влияет на учреждения, которые зависят от государства – это школы и университеты. Также США теперь не будут выдавать визы иностранным спортсменкам-трансгендерам, которые захотят участвовать в соревнованиях на территории страны.

"С этим указом война с женским спортом окончена", – заявил Трамп на церемонии подписания.

Также под влиянием трендов, заданных Трампом после вступления в должность президента США, в американской компании Dell отменили удаленку и потребовали всем вернуться в офис.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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