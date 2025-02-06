#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Мир

Умер звезда "Детей Дюны" и "Отбросов" Патрик Мориарти

умер Патрик Мориарти, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:17 Фото: wikipedia
На 87-м году жизни умер известный британский актер Патрик Мориарти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, в последние минуты его жизни рядом была супруга. Причины смерти и место прощания с актером не уточняются.

За свою карьеру Мориарти успел сняться в 45 кинофильмах и телешоу. Мориарти получил известность после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов "Долгая Страстная пятница", а также Гарри Топора в криминальном фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Он сыграл также в таких кинокартинах, как "Челюсти 3", "Игры патриотов", "Квадрофения", "Отбросы", "Чувство свободы", "Загадка", "Зло никогда не умирает", мини-сериалах "Дюна" и "Дети Дюны" и других картинах.

Его последняя работа в кино была в 2021 году – роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме "Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера".

Ранее сообщалось, что экс-президент Германии Хорст Кёлер умер после тяжелой болезни.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Частный самолет потерпел крушение в Швейцарии
Мир
18:53, Сегодня
Частный самолет потерпел крушение в Швейцарии
Цыгане потратили на роскошную свадьбу в Лондоне 89 млн тенге
Мир
15:04, Сегодня
Цыгане потратили на роскошную свадьбу в Лондоне 89 млн тенге
Турист привез из Таиланда червя-паразита под кожей
Мир
14:00, Сегодня
Турист привез из Таиланда червя-паразита под кожей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: