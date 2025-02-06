Умер звезда "Детей Дюны" и "Отбросов" Патрик Мориарти

На 87-м году жизни умер известный британский актер Патрик Мориарти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, в последние минуты его жизни рядом была супруга. Причины смерти и место прощания с актером не уточняются.

За свою карьеру Мориарти успел сняться в 45 кинофильмах и телешоу. Мориарти получил известность после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов "Долгая Страстная пятница", а также Гарри Топора в криминальном фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Он сыграл также в таких кинокартинах, как "Челюсти 3", "Игры патриотов", "Квадрофения", "Отбросы", "Чувство свободы", "Загадка", "Зло никогда не умирает", мини-сериалах "Дюна" и "Дети Дюны" и других картинах.

Его последняя работа в кино была в 2021 году – роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме "Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера".

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