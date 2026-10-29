Умер звезда "Людей Икс" и "Звездного пути" Патрик Стюарт

Британский актер Патрик Стюарт, известный по ролям Чарльза Ксавье и капитана Жан-Люка Пикара скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ITV News, Патрик Стюарт скончался 28 октября 2026 года в возрасте 86 лет. О смерти актера сообщила его семья.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине сэра Патрика Стюарта, которая произошла в его доме в Лос-Анджелесе, под заботливым присмотром любимой жены Санни, после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви". Заявление семьи

Семья также попросила вместо цветов сделать пожертвование в Фонд исследований болезни Альцгеймера Джонса Хопкинса и Фонд Америки по уходу за пациентами с Альцгеймером.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

Сэр Патрик родился в Мирфилде, Йоркшир, в 1940 году. За свою более чем 60-летнюю карьеру он работал в кино, на телевидении и в театре, в том числе 16 лет в Королевской шекспировской труппе (RSC). В 1996 году он получил премию "Грэмми" за лучший детский альбом с чтением стихов – "Прокофьев: Петя и волк".

Патрик Стюарт также был четырежды номинирован на премию "Эмми" за различные работы и дважды получил премию Лоуренса Оливье за роль второго плана в шекспировских пьесах: в 1979 году за "Антония и Клеопатру" и в 2009 году за "Гамлета".

Широкую известность ему принесла роль профессора Чарльза Ксавье в фильмах франшизы "Люди Икс", вышедших в 2000 году. Он вернулся к этой роли в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" 2014 года, "Логане" 2017 года, "Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия" 2022 года и "Дэдпуле и Росомахе" 2024 года.

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