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Мир

Когда-то озеро, теперь пустыня: иностранные СМИ ужаснулись экокатастрофой в Казахстане

экологическая катастрофа в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 20:46 1989 / 2014. Фото: wikimedia/NASA
Аральское море, находящееся на границе Узбекистана и Казахстана, практически исчезло. В результате регион столкнулся с крупнейшей экологической катастрофой, затронувшей три миллиона человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкое издание Daily Sabah, до 1960-х годов площадь озера достигала 68 тыс. кв. м, но к 2015 году большая часть водоема превратилась в безжизненную пустыню Аралкум. Согласно последним отчетам, в данное время от него осталось лишь около 8 тыс. кв. км воды.

Отмечается, что осушение моря стало причиной увеличения количества атмосферной пыли в регионе: ежегодно в воздух поднимается до 27 млн тонн токсичной пыли и солей. Эти частицы разносятся ветром на сотни километров, ухудшая качество воздуха и способствуя ускоренному таянию ледников. Штормы, несущие отравленные соли, уничтожают урожаи и загрязняют питьевую воду.

Согласно данным издания, пыль Аралкума особенно опасна: она содержит химикаты, оставшиеся от советских испытаний оружия, а также удобрения и пестициды. Это привело к росту числа врожденных патологий и заболеваний среди местных жителей. Чтобы остановить распространение токсичной пыли, власти предпринимают попытки озеленения бывшего морского дна.

История Аральского моря стала предостережением для всего мира: аналогичные процессы происходят в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, Австралии и США, где промышленные методы сельского хозяйства и изменение климата истощают природные водоемы.

Ранее сообщалось, что оазис на дне Арала хотят создать ученые нескольких стран.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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