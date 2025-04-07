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Наука и технологии

Спутники показали, как в Казахстане растет самая молодая пустыня Земли

Пески, закат, пустошь, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 04:35 Фото: pixabay
Европейское космическое агентство (ESA) разместило новый снимок, сделанный спутником Sentinel-2. На нем показан процесс исчезновения Аральского моря в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Аральское море когда-то было крупнейшим водоемом в Центральной Азии, но после перенаправления рек Сырдарья и Амударья на орошение хлопковых полей в 1960-х годах водоем стал стремительно мелеть и сокращаться в размерах.

На изображении, полученном спутником Sentinel-2 в марте 2025 года, видно, что западная часть моря значительно уменьшилась, в то время как восточная практически полностью высохла.

Фото: ESA

Испарившаяся вода оставила сухую зону. На спутниковом снимке она выглядит как белесая область над бывшим дном озера. Сейчас это пустыня Аралкум, самая молодая на Земле.

Ранее в Сахаре обнаружили следы неизвестной популяции людей, жившей семь тысяч лет назад.

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Аксинья Титова
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