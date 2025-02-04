Мошенничество на продаже котят и щенят: уголовное дело возбудили в Казахстане

В Астане возбуждено уголовное дело против группы заводчиков, подозреваемых в продаже больных котят с поддельными ветеринарными паспортами. По словам пострадавших, за несколько лет жертвами стали около 200 человек по всему Казахстану, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, большинство приобретенных животных погибали в течение первых дней после покупки.

Как выяснилось, женщина размещала объявления о продаже породистых котят по привлекательной цене – от 40 до 200 тыс. тенге. В описании указывалось, что у животных якобы есть все необходимые прививки и ветеринарный паспорт. Однако после покупки новые владельцы сталкивались с ужасающей правдой: котята оказывались серьезно больными.

"После покупки котенку стало хуже, он и так ничего не ел, он перестал даже пить, и после этого мы пошли к ветеринару, ветеринар сказал, что он действительно болен и все прививки, которые у нас есть, и ветпаспорт, который мы имеем, это все фальшивка, подделка, никаких прививок у котенка нет". Жительница Астаны Ниаля Родионова

Позже девушки обнаружили группу в соцсетях, где пострадавшие делились аналогичными историями. Как выяснилось, мошенница не ограничивалась Астаной. Котят и щенков она отправляла по всему Казахстану. Одна из потерпевших Алия Даутова призналась, что ей лечение обошлось в полмиллиона тенге.

"Я нашла в ОЛХ, получается, меня заводчица заверила о том, что они профессиональные заводчики, которые более 10 лет занимаются, у которых есть питомник, ИП, лицензия. Это все оказалось неправдой. Я купила за 80 тыс. тенге. На лечение у меня ушло где-то полмиллиона. Нас на данный момент 79 человек, кто в суд подает. Из 79 человек только у семерых, включая меня, остались живы животные". Жительница Астаны Алия Даутова

Ветеринары подчеркивают, что продажа котят младше двух месяцев без прививок – серьезное нарушение. В этом возрасте у них еще не сформирован иммунитет, и они особенно уязвимы к вирусным инфекциям.

"У животного должен быть паспорт, котенок должен быть обязательно старше двух с половиной месяцев, желательно вакцинирован двукратно, вакцины должны указываться в паспорте и быть качественные. Если котенок младше двух месяцев, то значит, он не вакцинирован. Желательно покупать котят старше двух месяцев. У котят младше года есть вирусное заболевание панлейкопения кошек. Вот это вот чума кошек, летальность у котят доходит до 90%. У нас очень часто обращаются именно с этим заболеванием, думаю, что на ежедневной основе". Ветврач Бибалтын Каиргельдина

Специалисты рекомендуют покупать домашних животных в специальных питомниках и убедиться в наличии всех необходимых документов. Однако на специальных платформах можно заметить достаточно большое количество объявлений о продаже породистых кошек. Схемы одинаковые, заводчики работают только с доставкой, что исключает возможность увидеть условия содержания животных и убедиться в их здоровье.

В свою очередь, в полиции подтвердили, что в Управление полиции Есильского района поступило коллективное заявление от граждан с требованием привлечь заводчицу к ответственности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество" в отношении гр. А. В настоящее время уголовное дело находится в производстве у дознавателя". Пресс-служба ДП Астаны

Однако пострадавшие считают, что дело должно квалифицироваться по более строгим статьям. Они хотят добиться того, чтобы заводчицу привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Потерпевшие продолжают бороться за справедливость, надеясь, что дело получит надлежащую правовую оценку, а виновные понесут наказание.

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