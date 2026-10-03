Умер Анатолий Кашпировский

В возрасте 87 лет умер известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский, сообщает Zakon.kz.

О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов, пишет ura.ru. Причина смерти пока не называется.

"Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!" – написал ведущий.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Он окончил Винницкий медицинский институт и много лет работал психотерапевтом. Всесоюзную известность получил в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Осенью 1989 года его "Сеансы здоровья" выходили на Центральном телевидении и собирали у экранов многомиллионную аудиторию.

В 1990-е Кашпировский также занимался политикой: в 1993–1995 годах был депутатом Государственной думы России первого созыва. Его телевизионные сеансы и заявления о возможности воздействия на здоровье человека с помощью внушения десятилетиями вызывали споры, однако сам Кашпировский оставался одной из самых узнаваемых фигур позднесоветского телевидения.