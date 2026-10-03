#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
Культура и шоу-бизнес

Умер Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 13:48 Фото: Александр Мамаев / URA.RU
В возрасте 87 лет умер известный советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский, сообщает Zakon.kz.

О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов, пишет ura.ru. Причина смерти пока не называется.

"Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!" – написал ведущий.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Он окончил Винницкий медицинский институт и много лет работал психотерапевтом. Всесоюзную известность получил в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Осенью 1989 года его "Сеансы здоровья" выходили на Центральном телевидении и собирали у экранов многомиллионную аудиторию.

В 1990-е Кашпировский также занимался политикой: в 1993–1995 годах был депутатом Государственной думы России первого созыва. Его телевизионные сеансы и заявления о возможности воздействия на здоровье человека с помощью внушения десятилетиями вызывали споры, однако сам Кашпировский оставался одной из самых узнаваемых фигур позднесоветского телевидения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Знаменитый гиптотизер Анатолий Кашпировский
07:40, 27 сентября 2026
Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет
Кашпировский, ведущий
06:31, 09 июля 2026
Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали после самолечения
умер артист
01:15, 07 февраля 2025
Умер актер из "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" Анатолий Худолеев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/volleyfederationkz
13:45, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по волейболу обыграла Индонезию на Азиаде-2026
Фото: Узбекистанская футбольная ассоциация
13:12, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу проиграла в матче за "бронзу" Азиады-2026
Ризабек Айтмухан
13:00, Сегодня
Видео разгромной победы Йошиды над Айтмуханом на Азиатских играх
Фото: НОК РК
12:56, Сегодня
Гимнастка Ертайкызы поделилась впечатлениями после пятого места на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: