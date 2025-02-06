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Мир

Из-за цен на яйца в США стали брать кур напрокат

Из-за цен на яйца в США стали брать кур напрокат, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 04:20 Фото: pixabay
Затянувшаяся вспышка птичьего гриппа вынудила американских фермеров усыпить миллионы кур-несушек, чтобы остановить распространение болезни. Это привело к сокращению поставок яиц и росту цен, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC, высокие цены на яйца подтолкнули некоторых потребителей к новой идее: арендовать кур.

"Мы привозим курятник с двумя-четырьмя несушками на задний двор потребителей. Две курицы откладывают около дюжины яиц в неделю, а четыре курицы – около двух дюжин яиц в неделю", – сказала соучредитель организации Rent the Chicken Homestead Дженн Томпкинс.

Эксперт пояснила, что клиентов эта концепция привлекает из-за душевного спокойствия, а не просто экономии денег на яйцах.

"Речь идет не столько о стремительном росте цен на яйца, сколько о том, что у них есть яйца, хотя на полках продуктовых магазинов их может и не оказаться", – сказала она.

Компания Rent the Chicken, основанная в 2013 году недалеко от Питтсбурга, сотрудничает с фермерами по всей территории США и Канады, предлагая аренду кур на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут дешеветь продукты, но дорожать услуги.

Аксинья Титова
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