Из-за цен на яйца в США стали брать кур напрокат
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Затянувшаяся вспышка птичьего гриппа вынудила американских фермеров усыпить миллионы кур-несушек, чтобы остановить распространение болезни. Это привело к сокращению поставок яиц и росту цен, сообщает Zakon.kz.
По информации NBC, высокие цены на яйца подтолкнули некоторых потребителей к новой идее: арендовать кур.
"Мы привозим курятник с двумя-четырьмя несушками на задний двор потребителей. Две курицы откладывают около дюжины яиц в неделю, а четыре курицы – около двух дюжин яиц в неделю", – сказала соучредитель организации Rent the Chicken Homestead Дженн Томпкинс.
Эксперт пояснила, что клиентов эта концепция привлекает из-за душевного спокойствия, а не просто экономии денег на яйцах.
"Речь идет не столько о стремительном росте цен на яйца, сколько о том, что у них есть яйца, хотя на полках продуктовых магазинов их может и не оказаться", – сказала она.
Компания Rent the Chicken, основанная в 2013 году недалеко от Питтсбурга, сотрудничает с фермерами по всей территории США и Канады, предлагая аренду кур на шесть месяцев.
Ранее стало известно, что в Казахстане будут дешеветь продукты, но дорожать услуги.
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