Назначен новый глава фонда "Қазақстан халқына"

31 января 2025 года стало известно о смене главы общественного фонда "Қазақстан халқына", сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на странице фонда в Instagram, решением попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына" пост председателя правления ОФ "Қазақстан халқына" с 1 февраля 2025 года избрана Лаззат Чинкисбаева.

Она является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане.

"Ранее занимала должность заместителя председателя правления фонда "Қазақстан халқына", награждена государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін", медалью "Почетный работник НПП "Атамекен", – сообщили в фонде.

Также, попечительский совет избрал сотрудников фонда Софию Айсагалиеву – заместителем председателя правления и Серикбека Елшибекова – членом правления ОФ "Қазақстан халқына".

"Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме. Смена руководства – это новая глава, которая, по мнению Попечительского совета фонда, откроет дополнительные возможности для развития благотворительной деятельности", – заверили в ОФ.

Ранее стало известно, что Болат Жамишев, руководивший общественным фондом "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность.