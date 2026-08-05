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Происшествия

Уровень агрессии зашкалил: в Алматы жестокое групповое избиение попало на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 11:16 Фото: pexels
В Алматы парни избили двоих мужчин. Инцидент сняли на видео очевидцы, сообщает Zakon.kz.

На распространяемых в соцсетях кадрах трое парней жестоко бьют двоих, уже лежащих на земле, четвертый пытается остановить их. Мужчин пинали по головам, по одному прыгнули, били руками. После окрика со стороны группа убежала, но один из них напоследок пнул избитого по голове, отчего тот потерял сознание.

"В жилом комплексе "Теремки" произошла серьезная драка. По предварительной информации, четверо молодых людей напали на двоих мужчин. В результате один из пострадавших потерял сознание", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали инцидент.

"В результате проведенной проверки установлено, что инцидент произошел 4 августа около 03:50. Пятеро знакомых между собой мужчин, находясь в общественном месте, в ходе словесного конфликта громко выражались нецензурной бранью, нарушая покой жителей. Все участники происшествия установлены и привлечены к ответственности. Двое из них оштрафованы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении всех пятерых собраны административные материалы по факту мелкого хулиганства, которые направлены в суд для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

В июле полиция Алматы отреагировала на сигнал о массовой драке и предотвратила возможное развитие конфликта: задержали восемь человек, среди которых одна женщина. По предварительным данным, конфликт мог возникнуть на почве личных взаимоотношений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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