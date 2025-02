Пассажиры самолета самостоятельно усмирили дебошира

Инцидент произошел примерно через 20 минут полета, когда мужчина начал вести себя хаотично, пишет Khnou 11. Он ломал сиденья и кулаком повредил оргстекло иллюминатора.

Бортпроводники не успели отреагировать. Несколько пассажиров скрутили буйного соседа и с помощью шнурков и гибких наручников удерживали его более часа.

A Frontier Airlines flight from Denver to Houston turned chaotic Tuesday night when passengers had to restrain a disruptive man who cracked an interior window panel, according to witnesses on board.



