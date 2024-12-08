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Мир

В Индии арестовали трех пассажиров самолета из Алматы

Контрабанда, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 06:20 Фото: Instagram/aviationnews___
В Дели арестовали трех пассажиров авиакомпании Indigo Airlines рейса 6E-1802 Алматы – Дели, сообщает Zakon.kz.

Как передает News Hindi, инцидент произошел 5 декабря. На подозрительное поведение пассажиров самолета из Алматы обратила внимание бортпроводница. Дело в том, что во время почти четырехчасового полета, пассажиры упорно отказывались от еды.

"Обеспокоенная их действиями бортпроводница попыталась предложить им чай и воду, но каждый раз ее предложения встречали резкий отказ", – говорится в публикации.

О своих подозрениях она предупредила капитана самолета, который немедленно связался с таможенниками через управление воздушным движением. Как только трое пассажиров пересекли зеленый коридор, они были остановлены для допроса. В комнате для допроса они признались, что перевозят золотые монеты в прямой кишке.

В дальнейшем были изъяты восемь золотых монет общим весом около 439 граммов.

"Все трое арестованы и отправлены за решетку", – пишет издание.

Позже информацию опубликовал Instagram-портал Daily Aviation News.

А в США судят женщину за безбилетный полет в Париж.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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