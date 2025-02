Сильный шторм разрушил палатки беженцев в секторе Газа

Непогода в секторе Газа привела к разрушению палаточное жилье беженцев, сообщает Zakon.kz.

6 февраля ветер, проливные дожди и снижение температуры воздуха сделали временные убежища непригодными для жизни, передает Telegram-канал независимой палестинской медиа-сети QudsN.

NO RESPITE FOR PEOPLE DISPLACED IN #GAZA

Since last night, incredibly high winds have been buffeting the tents sheltering displaced people and their few remaining possessions.

Те, кому есть куда идти, спешно собирают вещи. А те, кто находится в безвыходном положении, пробуют восстановить палатки.

🚨A very difficult night for the displaced and the owners of the destroyed homes in the Gaza Strip.



They are facing extreme hardships as strong winds and heavy rain worsen conditions inside makeshift tents. It’s literally freezing cold and some tents were flooded/uprooted. pic.twitter.com/fSfrL1cEod — Suppressed News. (@SuppressedNws) February 6, 2025

Из-за падения конструкций некоторые палестинцы пострадали. У них не осталось ни еды, ни теплой одежды.

Displaced Gazans living in tents faced dire weather conditions last night. Freezing temperatures, rain, and strong winds blew away many makeshift shelters belonging to those whose homes were destroyed by Israeli bombing.

После вступления в силу соглашения о прекращении огня тысячи палестинцев не смогли вернуться домой. Здания, в которых они жили, разрушены. В ООН заявили, что потребность в продуктах и жилье для ряда районов Газы остается критической.

