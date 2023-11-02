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Армия Израиля снова ударила по лагерю беженцев в секторе Газа

Армия Израиля второй раз ударила по лагерю беженцев в секторе Газа Фото: wikimedia
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во второй раз за двое суток нанесла авиаудар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Убиты по меньшей мере 80 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, израильские военные во второй раз нанесли удар по лагерю Джабалия на севере сектора Газа. Доктор Атеф аль-Кахлут, директор Индонезийского госпиталя в Газе, оценивает число погибших как минимум в 80 человек, еще несколько сотен беженцев ранены.

ЦАХАЛ утверждает, что целью удара были не мирные жители, а боевики движения ХАМАС, которых удалось уничтожить благодаря "точным разведывательным данным". Ранее армия Израиля неоднократно обвиняла палестинских боевиков в том, что они располагают свои военные объекты рядом с больницами и лагерями беженцев.

"ХАМАС целенаправленно строит свою инфраструктуру под гражданскими объектами, рядом с ними или на их территории, намеренно ставя под угрозу жизни мирных граждан Газы", – говорится в заявлении израильской армии.

Второй удар по лагерю Джабалия ЦАХАЛ нанесла через сутки после первого, в результате которого погибли не менее 50 человек. По данным израильских военных, в результате первого авиаудара удалось ликвидировать одного из главарей боевиков, Ибрахима Биари, ответственного за резню мирных граждан Израиля во время атаки ХАМАС на пограничные поселения 7 октября. ХАМАС отрицает, что Биари находился в лагере или его окрестностях.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предупредило, что удары по лагерю беженцев "могут рассматриваться как военные преступления". Количество погибших в ходе обстрелов сектора Газа израильской армией достигло 8,7 тыс. человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа – катастрофическая, из Египта в анклав поступает ограниченная помощь в виде продуктов и лекарств. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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