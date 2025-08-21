#АЭС в Казахстане
Мир

Нетаньяху прибыл в сектор Газа

Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 23:58 Фото: Facebook/Netanyahu
21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, сообщает Zakon.kz.

Цель визита – одобрение операции по захвату города Газа и разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Заявление премьера опубликовано на официальном сайте его канцелярии.

"Сейчас мы находимся на этапе принятия решения, поэтому сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы ЦАХАЛ по взятию под контроль города Газа и полному разгрому ХАМАС", – подчеркнул политик.

Нетаньяху добавил, что при этом он поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении конфликта "на условиях, приемлемых для Израиля".

Ранее американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
