21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, сообщает Zakon.kz.

Цель визита – одобрение операции по захвату города Газа и разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Заявление премьера опубликовано на официальном сайте его канцелярии.

"Сейчас мы находимся на этапе принятия решения, поэтому сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы ЦАХАЛ по взятию под контроль города Газа и полному разгрому ХАМАС", – подчеркнул политик.

Нетаньяху добавил, что при этом он поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении конфликта "на условиях, приемлемых для Израиля".

